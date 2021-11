Premiere bei der Tischtennis-WM und Erinnerungen an Werner Schlager

Der Weltranglistenerste Fan Zhendong hat zum ersten Mal in seiner Karriere Einzel-Gold bei der Tischtennis-WM gewonnen. Der 24 Jahre alte Chinese gewann das Endspiel gegen den erst 19 Jahre alte Schweden Truls Möregardh am Montagabend in Houston im US-Staat Texas klar 4:0 (11:6, 11:9, 11:7, 11:8).

Zhendong ist schon länger die Nummer eins der Weltrangliste, hatte in den wichtigsten Finals zuletzt aber das Nachsehen gegen Ausnahme-Athlet Ma Long. Sowohl das WM-Finale 2017 wie auch das Olympia-Finale im Sommer verlor er gegen seinen Landsmann, auf den China dieses Mal verzichtet hatte, um jüngere Spieler zu testen.