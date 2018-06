Politischer Zündstoff: Kosovo-Frage schwebt über Serbien - Schweiz

Für Schiedsrichter Felix Brych, der Freitagabend um 20 Uhr (live auf ORFeins) in Kaliningrad sein WM-Debüt geben wird, könnte die Partie Schweiz gegen Serbien nicht einfach werden. Den Deutschen erwartet nämlich ein WM-Spiel, das wegen der Kosovo-Frage enorme politische Brisanz mit sich bringt. Die Nationalspieler Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Valon Behrami haben albanisch-kosovarische Wurzeln und machen aus ihnen keinen Hehl. Behrami hat sich den albanischen Doppeladler auf seine Wade tätowieren lassen, Xhaka feierte Torerfolge mit einer Geste, die das albanische Wappentier symbolisieren.

Das sorgt nicht nur bei den Eidgenossen für Diskussionen, sondern auch bei den Fans. Während in der Schweiz die Debatte über Integration und die "Secondos", wie die Kinder von Einwandererfamilien genannt werden, immer wieder geführt wird, echauffieren sich im Vorfeld der Partie Serben über ein Instagram-Posting.

Spiel voller Spannungen?

Ende Mai veröffentlichte Shaqiri, der beim englischen Verein Stoke City unter Vertrag steht, ein Foto von seinen Schuhen. Auf dem linken ist das Schweizerkreuz zu sehen, auf dem rechten prangt die Flagge des Kosovo. Das wird in einigen serbischen Medien als Provokation gewertet. Die Republik Serbien erkennt die 2008 proklamierte Unabhängigkeit nicht an, sieht den Kosovo als autonome Provinz, über die sie keine Oberhoheit hat. Völkerrechtlich ist der Status des knapp zwei Millionen zählenden Staates umstritten. Von 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennen ihn 112 an. Lucas Schubert von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad klärt im Interview mit kurier.at über die Bedeutung der Region für Serbien auf: "Sie wird aufgrund zahlreicher Klöster und der verlorenen Schicksalsschlacht am Amselfed, als die Osmanen ein serbisches Koalitionsheer besiegten, als das kulturelle Herzstück der Nation angesehen. Heute lebt noch immer eine große serbische Minderheit dort."

Unter dem Posting entbrannte eine nicht zitierbare Diskussion mit zahlreichen Beleidigungen. Das Online-Portal Srbin.info sprach in Anspielung auf den Kosovokrieg von 1999 von einem "begonnenen Sonderkrieg", in der Tageszeitung Kurir meldete sich Aleksandar Mitrović in dem Artikel "Serbiens Angreifer vernichtet alle Albaner aus der Schweizer Nationalmannschaft in zwei Sätzen" zu Wort: "Ihr Ding ist es, diese Fußballschuhe anzuziehen und sich damit zu fotografieren. Unsere Aufgabe ist es, so gut zu spielen, als ob es das letzte Spiel unserer Karriere wäre." Einen Seitenhieb auf die Herkunft seiner heutigen Gegenspieler konnte er sich nicht verkneifen: "Wenn sie den Kosovo so sehr lieben, wieso verteidigen sie dann die Farben anderer Länder?"