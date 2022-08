Platz 7 beim PGA-Tour-Finale: Golf-Ass Sepp Straka erneut stark

Steil bergauf

Drei Turniere, zwei davon sehr erfolgreich abgeschlossen - das schlĂ€gt sich in einem neuen Karrierehoch nieder. Sepp Straka, der die vergangene Saison noch an 214. (!) Stelle der Weltrangliste beendet hatte, wird nun an 39. Stelle gefĂŒhrt, so gut war er noch nie.