Piovesana mit Platz fünf bei der Judo-WM in Doha

Lubjana Piovesana musste sich bei der Judo-WM in Doha in der Klasse ab 63 Kilogramm der Ungarin Szofi Ozbas geschlagen geben. Am Vormittag schaffte die Neo-Österreicherin überraschend den Einzug in die Finalrunde.

In der Kategorie bis 81 kg hat Wachid Borchasvhili in der Hoffnungsrunde den siebenten Platz belegt. Sein Bruder, der Olympiadritte Shamil Borchashvili, verlor seinen Auftaktkampf gegen den ehemaligen Weltmeister Sagi Muki.