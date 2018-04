Pinot gewinnt bei WM-Generalprobe die Tour of the Alps

Der Franzose Thibaut Pinot hat sich das Führungstrikot der Tour of the Alps auch auf der Schlussetappe nicht mehr abjagen lassen. Der Vorjahreszweite gewann die fünftägige Rundfahrt vor Domenico Pozzovivo und Miguel Angel Lopez. Die Schlussetappe von Rattenberg nach Innsbruck am Freitag ging nach einer späten Soloattacke an den Ukrainer Mark Padun.

Pinot, der im Groupama-FDJ-Team auf dem Weg durch das Trentino, Südtirol und Tirol auch vom Steirer Georg Preidler unterstützt wurde, setzte sich 15 Sekunden vor dem Italiener Pozzovivo (Team Bahrain) und Lopez (Astana) durch. Superstar Chris Froome (Sky) blieb eine weitere Sekunde dahinter Vierter. "Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Namen auf die Siegerliste dieses Rennens setzten konnte, besonders für Kletterer ist er sehr wertvoll", sagte der 27-jährige Pinot, der mit dem Erfolg zwei Wochen vor dem Giro d'Italia ein Kampfansage in Richtung Froome tätigte. "Das ist großartig, Thibaut ist super in Form, wir hatten eine tolle Woche", freute sich Preidler mit seinem Kapitän.

Zoidl kämpft mit

Riccardo Zoidl verkaufte sich bei der stark besetzten Tour teuer und sicherte sich im Gesamtklassement einen Top-20-Rang. In die Entscheidung konnte der Felbermayr-Profi bei fast schon hochsommerlichen Verhältnissen aber auch am Schlusstag nicht eingreifen.

Das 164-km-Teilstück brachte zunächst eine Neun-Mann-Fluchtgruppe, die aber erwartungsgemäß auf dem WM-Rundkurs mit dem dreimal gefahrenen Olympia-Anstieg eingeholt wurde. Bis zur vorletzten Bergwertung war das Feld schon auf rund 20 Fahrer zusammengeschrumpft, auch Zoidl hielt sich da noch in der Gruppe der Topfavoriten. In der Abfahrt attackierten der Gesamt-Dritte Lopez gemeinsam mit Giovanni Visconti.