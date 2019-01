Philipp Kohlschreiber: "Ich habe viel von Thiem abgeschaut"

Für jemanden, der über Jahre die Nummer eins im deutschen Herren-Tennis gewesen ist, kann Philipp Kohlschreiber ein erstaunlich ruhiges Leben führen. „Wenn ich mich in einem Restaurant ankleckere, ist das Foto nicht sofort im Internet. Bei Boris Becker wäre das wahrscheinlich was anderes“, sagt der 35-Jährige.

Als der KURIER Philipp Kohlschreiber vor seiner Abreise zu den Australian Open beim Konditionstraining im Sportresort Hohe Salve in Hopfgarten besucht, nehmen die Hotelgäste kaum Notiz von der Nummer 34 der Weltrangliste. „Wobei ich in Österreich sogar fast öfter angesprochen werde als daheim in Deutschland“, sagt der Wahl-Kitzbüheler.

Kohlschreiber war nie der Superstar, aber er ist ein Muster an Beständigkeit. Seit über zehn Jahren gehört der Bayer den Top 50 an, die Australian Open sind bereits sein 58. Grand-Slam-Turnier. Allein in Melbourne ist er heuer zum 14. Mal am Start.

Was treibt Sie mit 35 noch an?

Mir ist klar, dass ich mich im Herbst meiner Karriere befinde, aber ich will das Ende so lange hinauszögern, wie es geht. Bei mir ist es ja inzwischen so: Ich muss nicht mehr, ich will – und das ist ein guter Zugang. Außerdem weiß ich, dass ich noch lange kein perfekter Tennisspieler bin, das werde ich auch nie werden. Genau deshalb arbeite ich mit Alex Koller (der ehemalige ÖSV-Skicrosser und Olympia-Teilnehmer ist der sportwissenschaftliche Leiter im Resort, Anm.) zusammen, weil der mir immer noch einige neue Impulse bringt.

Wie oft haben Sie Sich in Ihrer Karriere neu erfinden und mit der Zeit gehen müssen?

Ich behaupte einmal, dass ich mich über die vielen Jahre gar nicht so großartig verändert habe. Im Tennis hat man von Natur aus gewisse Stärken und Schwächen. Ich bin zum Beispiel nicht der Größte und nicht der mit der meisten Power. Aber dafür habe ich andere Qualitäten: Kreativität, Schnelligkeit, Taktik. Wenn mir einer sagt: , Philipp du musst extrem risikoreich spielen und möglichst viele Winner schlagen’ – das wäre nicht ich. Ich kann mich nicht verbiegen. Was ich aber sicher sagen kann: Dass ich heute ein viel besserer Tennisspieler bin als noch 2002 bei meinem Einstieg in die Tour. Viel kompletter, anders hätte ich mich auch nicht über all die Jahre da vorne halten können.