Golf-Star Scottie Scheffler nach tödlichem Autounfall abgeführt

Laut ESPN-Bericht wurde der Nummer 1 der Welt, Scottie Scheffler, vor seiner zweiten Runde bei der PGA Championship in Louisville von der Polizei in Handschellen abgeführt. Der Weltranglisten Erste wurde am Freitagmorgen von der Polizei festgenommen, als er versuchte, in den Valhalla Golf Club zu gelangen, dem Austragungsort der PGA Championship dieser Woche.