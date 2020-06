Pferdesportfest auf dem Rathausplatz

Simon hat viel überlebt, zahlreiche Stürze, aber auch Generationen von Pferden, die längst in Pension galoppiert sind. Zum Beispiel Super-Wallach E. T. oder die Stute Ukinda, auf der Simon 2011 in Ebreichsdorf gewann und sich zum ältesten Grand-Prix-Sieger der Geschichte kürte. Auch Thomas Frühmann und Sixth Sense sind noch da, der 61-Jährige und der 16-Jährige starteten in der Qualifikation für den gestrigen Höhepunkt.



Nicht nur reife Österreicher, sondern junge Spitzenreiter aus aller Pferde Länder reiten bis heute mit. Die 20-jährige US-Amerikanerin Jessica Springsteen zum Beispiel. Der Großvater war Gefängniswärter und Taxifahrer.



Eher Interesse erweckt aber Vater Bruce, der berühmte Rockmusiker. Jessica hatte die Qualifikation zum Hauptevent gewonnen, ist aber am Samstag im ersten Umlauf gescheitert. Weiters mit Huf’ und Seele dabei: Milliardärin Athina Onassis de Miranda und Monaco-Prinzessin Charlotte Casiraghi. Die reichen Töchter dürfen sich heute noch vor Regen und Blitzlichtgewitter in Sicherheit

bringen.