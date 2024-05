Britische Vielseitigkeitsreiterin (36) stirbt nach Sturz bei Turnier

"Mit tiefstem Bedauern geben wir bekannt, dass Georgie Campbell (GBR) am Sonntag, den 26. Mai 2024, bei den Bicton International Horse Trials in Devon, England, einen tödlichen Unfall erlitten hat. Medizinisches Personal war sofort nach ihrem Sturz am Hindernis 5b zur Stelle, jedoch konnte sie leider nicht gerettet werden“, teilte der britische Vielseitigkeits-Dachverband British Eventing in einem offiziellen Statement mit.

Georgie Campbell war eine sehr berfahrene Reiterin, nahm an mehr als 200 Turnieren teil. Sechs davon konnte sie für sich entscheiden. Mehrfach hatte sie Großbritannien in Nationenpreisen vertreten und mit den Kursen in Burghley, Badminton und Pau drei der schwersten Kurse weltweit bewältigt. Georgie Campbell war mit dem Reiter Jesse Campbell, der Neuseeland bei Olympia in Tokio 2021 vertreten hat, verheiratet.

Campbells Pferd wohlauf

Campbells Pferd, der elfjährige Hengst Global Quest, soll unverletzt sein. Er wurde von den Tierärzten vor Ort untersucht und danach zurück in den Stall geführt worden.

Um die Privatsphäre der Familie in dieser äußerst schwierigen und traurigen Zeit zu respektieren, werde man keine weiteren Details bekannt gegeben, so British Eventing. Das Turnier, das am Sonntag mit dem Gelände hätte enden sollen, wurde nach dem Unglück nicht mehr fortgesetzt.