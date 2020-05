Filzmaier: "Wie ist Bevorzugung der Fußballer zu argumentieren?"

Den Profis aus der ersten Liga werde - strengen Auflagen zum Trotz - mit der Möglichkeit der Geisterspiele ein Privileg eingeräumt. "Wie ist die Bevorzugung der Profifußballer als einer noch dazu besonders gut bezahlten Berufsgruppe gegenüber der Gesamtbevölkerung zu argumentieren?", fragte Filzmaier. "Das ist eine zutiefst politische Wertung, und ich verstehe auch jeden, der das sehr kritisch sieht." Schließlich sei Kritik selbst aus Fanszenen etwa in Österreich oder - dort sogar noch ablehnender - aus Deutschland laut geworden.

Das Verhalten der Fans

Filzmaier verwies auch auf die Test-Frage. "Das Motto des Bundeskanzlers hat schon im März gelautet: Testen, Testen, Testen. Wir sind immer noch weit von den 15.000 Tests am Tag entfernt, ungefähr bei der Hälfte. Wenn Hunderte Tests an eine Sportart gebunden sind, führt das schon zu kritischen Folgefragen. Auch wenn die Bundesliga dafür selbst bezahlt", merkte der 52-Jährige an.