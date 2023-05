Perfekte WM: Judo-Ass Polleres mit drei Ippon-Siegen im Halbfinale

Michaela Polleres hat sich bei der WM in Doha ins Halbfinale gekämpft. Die 25-jährige Niederösterreicherin feierte am Donnerstag in der Klasse bis 70 kg drei Ippon-Siege und kämpft am Abend gegen die Deutsche Giovanna Scoccimarro um den Einzug ins Finale. Die 18-jährige WM-Debütantin Elena Dengg unterlag in ihrem ersten Kampf Maria Perez aus Puerto Rico durch Ippon.