Pebble Beach: Wo Donald Trump ein Hole-in-One gelang

In Pebble Beach wurde sogar der beinharte Clint Eastwood weich. Als die in vielerlei Hinsicht einzigartige Golf-Anlage an der Steilküste Kaliforniens zur Jahrtausendwende auch als einzigartig lukratives Spekulationsobjekt galt, schoss der Hollywood-Star wie gewohnt schnell. Mithilfe eines Konsortiums brachte Eastwood das amerikanische Juwel wieder in US-Besitz. Kostenpunkt: 820 Millionen Dollar.

Mittlerweile gleicht die Summe einem Schnäppchen. Kurz nach dem Kauf wurde Pebble Beach zum schönsten Golfkurs der USA gekürt, als erste öffentliche Anlage. „Dieser Kurs wurde vom Himmel entworfen“, sagte einst Johnny Miller, Mitglied der World Golf Hall of Fame, und nannte den Club „die schönste Zusammenkunft von Land und Meer“.