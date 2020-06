Paralympics: Hier kommt Alex

Die Karriere Alessandro "Alex" Zanardi (*23.10.1966 in Bologna) startete für Jordan, Minardi, Lotus und Williams bei 41 Formel-1-Grands-Prix, kam aber nur ein Mal in die Punkteränge. In der US- Champcar-Serie holte er 1997 und 1998 den Titel.

Der Unfall Bei einem Rennen zur Champcar-Serie 2001 auf dem Lausitzring kam Zanardi mit seinem Wagen nach einem Boxenstopp auf die Wiese und schleuderte auf die Strecke. Der Kanadier Tagliani konnte nicht mehr ausweichen und rammte Zanardis Boliden. Das Rennauto wurde in zwei Teile gerissen, Zanardi verlor beide Beine oberhalb der Knie.

Das Comeback Nach seinem Unfall startete Zanardi in einem speziell umgebauten Boliden in der Tourenwagen-WM und feierte dabei drei Tagessiege. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der 45-Jährige auf seine Karriere als Handbike-Fahrer.