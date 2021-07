Gold für Zanardi 15 Jahre nach seinem Unfall

Die Sonne brannte vom Himmel, der Schweiß lief ihm durch das Gesicht - aber Alessandro Zanardi war ein glücklicher Mann. Der frühere Formel-1-Fahrer hatte gerade zum dritten Mal in seinem bewegten Leben eine paralympische Goldmedaille geholt. Wie schon 2012 in London gewann der 49-jährige Italiener auch am Mittwoch in Rio de Janeiro das 20-Kilometer-Zeitfahren mit dem Handbike.

„Normalerweise danke ich Gott nicht für irgendetwas“, sagte er. „Aber als ich vorhin ins Ziel kam und erfuhr: Ich habe gewonnen. Da dachte ich: Jetzt ist es an der Zeit, mal zum Himmel zu schauen.“