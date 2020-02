Operation Aderlass: Auf den Spuren einer Blutspur

Ist noch mit weiteren Sportlern zu rechnen?

„Das ist noch nicht das Ende, ich denke es wird noch zu weiteren Verfahren kommen“, sagt Cepic. „Im Zeugenstand vor Gericht versucht jeder seine Haut zu retten, es steht Aussage gegen Aussage.“ Die Anzahl der Blutbeutel, die in einer Garage des mutmaßlichen Drahtziehers Mark Schmidt, einem Arzt aus Erfurt, gefunden wurden, legt nahe, dass noch mehr Sportler verstrickt sind. Die Staatsanwaltschaft München geht von mindestens 23 Athleten aus acht Nationen aus. Noch einmal so viele Personen sind der Beihilfe oder Mitwisserschaft beschuldigt. Gut vorstellbar, dass Schmidt in den Verhören Kunden aus früheren Jahren preisgibt, um sein Strafmaß zu mindern.

Ist es Zufall, dass so viele Österreicher in dieses Netzwerk verwickelt sind?

Nein, dafür führen schlicht zu viele Spuren nach Österreich. So stammt die Blutzentrifuge, die der Erfurter Arzt anfänglich benützt hatte, von Stefan Matschiner, der Oberösterreicher war in frühere Doping-Affären ( Bernhard Kohl) verstrickt. Die Lieferung des Spezial-Kühlschranks nach Erfurt wiederum, in dem bis zuletzt die Blutbeutel gelagert waren, soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft Ex-Langläufer Harald Wurm veranlasst haben.