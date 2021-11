Online-Missbrauch: Schwarze Leichtathletinnen besonders betroffen

Der Untersuchungszeitraum ging von einer Woche vor der Eröffnungsfeier der Tokio-Spiele bis zum Tag nach der Abschlussfeier (15. Juli bis 9. August). In diesem Zeitraum wurden laut Mitteilung 240.707 Tweets, darunter 23.521 Bilder, GIFs und Videos für die Analyse erfasst.

"Unvorstellbar"

„Diese Untersuchung ist in vielerlei Hinsicht beunruhigend, aber was mich am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, dass der Missbrauch auf Personen abzielt, die ihre Leistungen und ihr Talent feiern und teilen, um Menschen zu inspirieren und zu motivieren“, erklärte Weltverbandspräsident Sebastian Coe. „Die Art des Missbrauchs, der ihnen widerfährt, ist unvorstellbar, und wir alle müssen mehr tun, um dies zu verhindern. Das Problem zu beleuchten, ist nur der erste Schritt.“