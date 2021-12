Omikron als Spielverderber: Wie Corona die Sportwelt einbremst

Zu den Spielern, die neu auf die Corona-Liste NFL kamen, zählt auch Quarterback Jared Goff von den Detroit Lions. Auch Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce, der erst am Donnerstag den siegbringenden Touchdown gegen die Los Angeles Chargers erzielt hatte, wurde aus dem Spielbetrieb genommen. Die Liga hatte zwischenzeitlich nur wöchentlich testen lassen, da die Impfquote (mit Stand Ende November) bei 94,5 Prozent unter den Spielern und bei fast 100 Prozent bei Trainern und Betreuern lag. Doch zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen massiv an, und die NFL führte gezielte Tests bei Verdachtsfällen ein. Geimpfte und asymptomatische Spieler müssen allerdings nicht mehr mindestens zehn Tage in Quarantäne, wie das noch zu Saisonbeginn der Fall gewesen war.

Eishockey

In der Nordamerikanischen Eishockey-Liga wird die Weihnachtspause verlängert. Noch am Sonntag hatten die Verantwortlichen der NHL diesen Schritt ausgeschlossen, am Montagabend folgte die Kehrtwende. Alle 32 Mannschaften müssen nun vom 22. bis 25. Dezember komplett pausieren, dürfen nicht trainieren und erst am 26. Dezember wieder auf Reisen oder ab nachmittags aufs Eis gehen.