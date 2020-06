Olympische Tattoos: Ewige Sticheleien

Damals war man mit einem Tattoo noch ein Exot, wenn nicht gar ein Aussätziger. Heute sind Sportler ohne Peckerl fast out, es wird oft nur noch geschaut, dass der gute Ton getroffen wird.

Den traf Marcel Nguyen in den Augen der Offiziellen nicht. "Pain is Temporary – Pride is Forever" ließ sich der Turner über die Brust stechen und musste das Tattoo (dessen Anfang und Ende, also "Schmerzen" und "für immer", zu lesen ist, wenn er das Trikot trägt) im Vorkampf mit Schminke abdecken. Der Deutsche sagte: "Ich habe mir zum ersten Mal Make-up gekauft. Und gegen den Schweiß ein bisschen Abdeck-Puder." Jetzt muss Nguyen aber sein Motto "Schmerzen vergehen, Stolz bleibt für immer" nicht mehr verstecken. Ein Sprecher des deutschen Olympia-Teams erklärte: "Wir haben uns beim IOC noch einmal erkundigt. Verboten sind nur religiöse und politische Botschaften, nicht Tattoos im Allgemeinen."

Zumeist sind die Botschaften ohnehin eindeutig olympisch. Oder zumindest sportlich. So hat der österreichische Beachvolleyballer Clemens Doppler in seinem gestochenen Gesamtkunstwerk die Zahlen 03 und 07 einarbeiten lassen – in diesen Jahren wurde er Europameister. "Vielleicht kommt ja noch eine Zahl dazu", sagt der 31-Jährige. Die 12 wäre ihm ganz recht.