Olympiasieger Harting lässt die Saison aus

Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting wird in diesem Jahr keinen Wettkampf mehr bestreiten und demzufolge auch nicht an den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften im August in Braunschweig teilnehmen. Laut Trainer Torsten Lönnfors gilt die Vorbereitung voll den Sommerspielen 2021 in Tokio.

Saisonhöhepunkt für Diskuswerfer gibt es nach Absage von Olympia und EM heuer keinen. Zwar sind trotz Coronakrise ein paar Diamond League Meetings geplant, Diskus wurde als Disziplin aber gestrichen. Die Disziplin sollte Teil des „IAAF Continental Cups“ sein, der wegen Corona aber nicht gestartet wurde.