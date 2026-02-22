Winheims Tagebuch

Ein Russe für die Norweger bei der WM? Die grenzgenialen Grenzgänger

Von Braathen bis Svancer: Auch im Sport werden öfters Pässe und Nationen gewechselt. Der Tormann von Sensationsteam Bodö könnte wegen der WM Norweger werden.
Wolfgang Winheim

Wolfgang Winheim

22.02.2026, 05:30

Nationenwechsel? Bodö-Goalie Haikin

Im Mailänder Fußball-Tempel San Siro, in dem vor  zwei Wochen die Olympia-Eröffnung erfolgte,  wird der Russe Nikita  Haikin am 24. Februar im Mittelpunkt stehen. 

Kommt’s  somit just am  vierten Jahrestag des Kriegsbeginns gegen die Ukraine zur Aufhebung des Startverbots für Russland, wie das der FIFA-Präsident und Trump-Freund Gianni Infantino  bereits fordert? 

Nach Sensation gegen Inter: Bodö/Glimt träumt vom großen Coup

Nein. Denn Haikin, 30, ist Tormann des norwegischen Sensationsklubs Bodö Glimt.

Als solcher trug er mit Glanzparaden  dazu bei, dass  Bodö in der Champions League  Kaliber wie Atletico Madrid, Manchester City und im Play-Off-Heimspiel Inter Mailand  besiegte. Nach dem 1:3 in Glimts Mini-Stadion kündigen die Mailänder im San Siro einen Sturmlauf  an.

Nicht nur auf Kunstrasen ist’s eine Kunst, die Nord-Norweger  zu besiegen. „Denn auf Natur-Grün spielen sie  sogar noch lieber“, weiß Jan Age Fjörtoft

UEFA Europa League semi-finals - Bodo/Glimt vs Tottenham

Und der als TV-Analytiker  (Dienstag  für Sky)  gut informierte  Ex-Rapidler weiß auch, dass seine Norweger den Russen-Legionär H. (der auch über  einen israelischen  und britischen Pass verfügt) in Hinblick auf die WM einbürgern wollen. Zumal  der Einser-Tormann   von Norwegens  Nationalteam in  Sevilla nur die Nummer 2 ist. 

Mehr Pässe und Medaillen

Das Wechseln  von Reisepässen  beschränkt sich längst nicht  auf Fußball, ist quer durch Sportarten und Nationen modern.

So gut ist Norwegen: Fjörtoft über Haaland und den Höhenflug vor der WM

Siehe Lucas Pinheiro Braathen, 25, dessen Ski-Olympiasieg für Brasilien in Sao Paulo, wo die Mama des halben Norwegers lebt,  nach wie vor Medien-Thema ist.

Siehe  US-Eiskunstlauf-Olympiasiegerin  Alysa Liu, 20,  deren Vater als Aktivist nach dem niedergeschlagenen  Pekinger Volksaufstand im Juni 1989 in die USA geflüchtet war.

Siehe Olga Mikutina, 22, die als gebürtige Ukrainerin mit einer fehlerlos braven  Kur   (= Finalrang 18)  Österreichs einziger Beitrag an Eiskunstlauf-Olympia 2026 war.

Warum Olympiasieger Braathen "Pinheiro" genannt werden will

Siehe der  in Prag groß gewordene 1,65  Meter  kleine Matej Svancer, 21, der dem ÖOC  zur ersten olympischen Ski-Freestyle-Medaille verhalf.

Siehe  Umar Dschambekow, der mit 14 Siegen   in  14 Profi-Kämpfen  Österreichs  hierzulande  dahindämmernden Boxsport zur Zeit in US-Ringen makes great again.

Die meisten seiner Gegner im Halbschwergewicht hielten nur die  halbe Kampfzeit durch.

Der 28-jährige Wiener mit dem gefürchteten Hieb und tschetschenischen Wurzeln hat im Gegensatz zum vermeintlichen Lands- und Tormann Haikin  nur einen einzigen Pass.  Den von Österreich.

