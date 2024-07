Turn-Superstar Biles verzückte Tom Cruise, Lady Gaga und Snoop Dogg

Simone Biles hat beim Start in die Olympischen Spiele von Paris trotz einer Blessur an der Wade verzückt. Biles gelangen in der Qualifikation im Mehrkampf 59,566 Punkte. Der 27-jährige US-Superstar untermauerte seinen Favoritenstatus damit eindrücklich - trotz einer leichten Verletzung.

Anschließend trat die vierfache Olympiasiegerin auch noch am Stufenbarren an und wurde von den Zuschauern in der voll besetzten Arena Bercy gefeiert. Trainerin Cecile Landi gab danach Entwarnung. „Es ist nur ein kleiner Schmerz in der Wade.“ Das Programm aufgrund der Probleme abzubrechen, sei überhaupt kein Thema gewesen, betonte Landi.

Biles qualifizierte sich für drei Gerätefinali. Am Stufenbarren verpasste sie den Finalplatz als Neunte knapp. Mit dem US-Team qualifizierte sich Biles zudem ganz klar vor Italien und China für den Schlussakt.