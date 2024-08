Eine Sensation aus Alaska beim Frauen-Radrennen, Kiesenhofer weit zurück

Vor drei Jahren überraschte Anna Kiesenhofer die Sport-Welt. Beim olympischen Radrennen von Tokio setzte sie sich am ersten Kilometer an die Spitze, fuhr auf und davon und holte sensationell Gold.

In Paris konnte Kiesenhofer nicht mehr überraschen. Die 33-Jährige kennt man, mit Startnummer 1 durfte sie in das Straßenrennen über 158 Kilometer und 1.700 Höhenmeter starten. Kiesenhofer suchte nicht wieder ihr Heil in der Flucht. Im Gegenteil, sie hielt sich zu Rennstart ganz am Ende des Feldes auf. Auch die zweite Österreicherin, Christina Schweinberger, hielt sich zurück.