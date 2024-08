Wieder zu viel Schmutz in der Seine: Schwimm-Training ist abgesagt

Das erste Eingewöhnungstraining für die olympischen Freiwasserschwimmer in der Seine ist aufgrund von Bedenken der Wasserverschmutzung abgesagt worden. Das teilte der Schwimm-Weltverband World Aquatics am Dienstag mit. Die Wasserqualität im großen Pariser Fluss bereitet den Organisatoren große Probleme. Für Österreich gehen am Freitag (7.30 Uhr) über 10 km Felix Auböck und Jan Hercog an den Start.

"Nach der täglichen Lagebesprechung heute Morgen zwischen der Stadt Paris, Paris 2024 und World Aquatics wurde entschieden, dass das für heute, den 6. August 2024, geplante Kennenlernschwimmen abgesagt wird", hieß es in der Erklärung des Weltverbandes. Die Organisatoren von Paris 2024 sprachen von einer "vorsichtigen" Entscheidung von World Aquatics. Für Mittwoch ist ein weiteres Training geplant.

Plan B Sollten die Bedingungen in der Seine bis zu den Rennen nicht passen, könnte an die Wettkampfstätte der Ruderer ausgewichen werden. Probleme mit der Wasserqualität gab es bereits bei den Triathleten, die die Schwimm-Disziplin ebenfalls in der Seine austrugen. Der Einzel-Wettkampf der Männer war um einen Tag verschoben worden, weil die Werte außerhalb der vom Weltverband akzeptierten Grenzen lagen. Auch Schwimmtrainings der Triathleten mussten deswegen zuletzt abgesagt werden.

Lange Zeit war in Paris darüber diskutiert worden, ob die Qualität des Wassers in der Seine wirklich gut genug ist, damit dort Wettkämpfe stattfinden können. 1,4 Milliarden Euro waren im Großraum Paris in den vergangenen Jahren in Kläranlagen und das Abwassersystem investiert worden, um die Wasserqualität zu verbessern. Verhindert wird nun unter anderem, dass bei Starkregen mit den Wassermassen auch Toilettenabwasser in den Fluss gelangt.