Keine Medaille für Felix Oschmautz nach Fehlern im Finale

Österreichs zweite Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris im Wildwasser-Kanal von Vaire-sur-Marne schine nahe, nach einem fehlerfreien Lauf und Platz vier im Halbfinale . Doch beim entscheidenden Versuch holte sich der 25-jährige Kärntner in einem durchwachsenen Finale der besten zwölf vier Strafsekunden ab.

Gold ging an den italienischen Europameister Giovanni De Gennaro , der schließlich 0,20 Sekunden vor dem ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Lokalmatador Titouan Castryck bzw. 0,65 Sek. vor dem Spanier Pau Echaniz landete.

Oschmautz landete so wie seine Kajak-Kollegin Corinna Kuhnle auf Platz zehn .

Oschmautz, der bei den Toren 5 und 15 touchierte, nahm es relativ gelassen.

„Ich bin eigentlich nicht schlecht gefahren, aber die Strafsekunden waren das Problem“, meinte er im ORF. „Wo die zweite Berührung war, kann ich gar nicht sagen. Nach der ersten habe ich auf die Tube gedrückt, das hat ganz gut funktioniert, also gibt es auch einiges in dem Lauf, mit dem ich zufrieden sein kann. Klar ist es schade, weil ich wusste, dass was drinnen ist.“