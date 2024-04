Olympia-Dreamteam: NBA-Stars James, Curry und Durant im US-Kader

Das US-Basketballteam wird bei den Olympischen Spielen in Paris laut Medienberichten mit einer äußerst prominent besetzten Star-Auswahl auflaufen. "ESPN" und "The Athletic" schrieben am Montag, Trainer Steve Kerr und Manager Grant Hill vom US-Verband hätten sich auf elf von zwölf Spielern festgelegt. Zum US-Kader für die Sommerspiele zählen demnach unter anderem die NBA-Superstars LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant und Joel Embiid.