Olympia 2026: Keine Großinvestitionen in Grazer Bewerbung

Die am Donnerstag präsentierte Machbarkeitsstudie geht laut Joachim Pölzl, der große Teile der Studie präsentierte, von einem "polyzentrischen Sportstättenkonzept" aus, das nur existierende oder bereits in Planung oder Bau befindliche Sportstätten einbezieht. Demnach seien "keine Großinvestitionen in neue Sportstätten oder in die Unterbringung von Athletinnen und Betreuerinnen" erforderlich.

Unter den Sportstätten in den insgesamt elf Austragungsgemeinden werden auch der Eiskanal in Schönau am Königssee im Berchtesgadener Land sowie die Eisschnelllaufbahn im bayrischen Inzell angeführt. Im Eissport sind zudem die bestehenden zwei Eishockeyhallen in Klagenfurt und Wien Teil des Konzepts. Zusätzlich sind für die Sportarten Eiskunstlauf, Short Track sowie Curling Eishallen vorgesehen, die laut der Studie bereits in Vollbetrieb (Graz-Liebenau), in Bau ( Graz/Hüttenbrennergasse) oder in Planung (Graz/Messezentrum) sind. Alle Schneesportstätten seien bereits "in der Austragung von Weltcupveranstaltungen bzw. Weltmeisterschaften erprobt", wie Pölzl darlegte.

Olympisches Dorf später Wohnraum?

In Graz könnte ein Olympisches/Paralympisches Dorf im neu entstehenden Stadtzentrum auf den Reininghaus Gründen integriert werden, das anschließend Wohnraum für die Grazer Bevölkerung biete. Das Projekt sei bereits in den ersten Umsetzungsphasen. In den Austragungs-Clustern Kreischberg, Schladming, Inzell, Hochfilzen und Schönau seien fünf "Residential Zones" in direkter Umgebung der direkten Sportstätten vorgesehen. Die Kapazität für Akkreditierte und Besucher wurde "in der näheren Umgebung" - bis 50 Kilometer entfernt - analysiert. "Wir gehen davon aus, dass 910.000 zusätzliche Nächtigungen anfallen werden", sagte Michael Kernitzkyi von der Joanneum Research. In Graz sei der Februar ein Monat mit "sehr geringer Auslastung", wie Kernitzkyi hervorhob.