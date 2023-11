Aufregung vor Olympia: Warum ein Turm auf Tahiti für Streit sorgt

Für die besten Surfer der Welt hat Teahupo’o magische Bedeutung. Vor dem idyllischen Dorf auf Tahiti bricht im Südpazifik eine der berühmtesten und spektakulärsten Wellen des Planeten. Davon wollen im Sommer auch die Olympischen Spiele profitieren. Die Wellenreit-Wettkämpfe sollen nicht am französischen Atlantik, sondern mehr als 15.000 Kilometer von Paris entfernt am sagenumwobenen Ort in Französisch-Polynesien stattfinden. Eine Geschichte über Gigantismus, Umweltschutz und Kompromisse.

Im Kern geht es um die Frage: Olympia in einem kleinen Fischerdorf in der Südsee – wie passt das zusammen? Als Pläne für die olympische Infrastruktur dort publik wurden, begehrten Surfer, Fischer und andere Einheimische gegen die Macher auf.