Österreichs Segler holen bei der WM in Den Haag zwei Olympia-Tickets

Österreichs Segelflotte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris nimmt Formen an. Am Mittwoch holten sich bei der Weltmeisterschaft vor Den Haag mit den 470er Lara Vadlau und Lukas Mähr sowie den 49ern Benjamin Bildstein und David Hussl gleich zwei österreichische Boote das Nationenticket für die Olympia-Regatta in Marseille.

Bildstein/Hussl schafften am Nachmittag mit einem vierten Platz im letzten Rennen der Goldflotte den Quotenplatz und somit das erste Nationenticket. In den beiden vorangegangenen Wettfahrten kam das Duo vom Yacht Club Bregenz die Plätze 20 und 21. Die Teilnahme am Medal-Race am Freitag verpassten die beiden. Ob Bildstein/Hussl auch tatsächlich nach Marseille dürfen, entscheidet sich wohl erst im Frühjahr 2024, wenn es eine interne Ausscheidung mit Prettner/Flachberger geben wird.

Um WM-Medaillen

Das wird Lara Vadlau und Lukas Mähr erspart bleiben, da es national in der Mixed-470er-Klasse keine Konkurrenz gibt. Vor Den Haag geht es bei ihnen am Donnerstag auch noch um eine WM-Medaille. In abschließende Rennen der besten zehn Boote gehen sie als Vierte und haben nur drei Punkte Rückstand auf Rang zwei (Hernandez/Cabot). Nur die Japaner Okada/Yoshioka sind auf Rang eins uneinholbar.