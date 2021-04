Die Aktion wurde vom ÖOC initiiert und koordiniert und wird vom Bundesministerium für Sport in Kooperation mit dem Österreichischen Bundesheer abgewickelt, hieß es in der ÖOC-Information. "Wir sind dankbar, dass alle Olympia-TeilnehmerInnen, die geimpft werden wollen, in den nächsten Wochen zum Zug kommen sollen. Die Sicherheit und Gesundheit der Aktiven und BetreuerInnen in Tokio ist unsere höchste Priorität", betonte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel.