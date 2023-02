Österreichs NBA-Star Pöltl verliert beim Toronto-Comeback

„Schön, wieder in Toronto zu sein“, betonte Pöltl. Gleichzeitig bedauerte er, dass es bei seinem Comeback am Ontariosee nicht zu einem Sieg gereicht hat. „Wir haben eine solide Führung dahinschmelzen lassen“ und „zu viele Punkte in der Zone zugelassen“.

Die elfte Niederlage in Folge hat es für die San Antonio Spurs gesetzt. Pöltls früherer Club verlor in Detroit nach zwei Verlängerungen mit 131:138.

Jayson Tatum führte NBA-Leader Boston Celtics mit 41 Punkten zu einem 127:116 gegen die Charlotte Hornets und damit zum 40. Saisonsieg. Verfolger Milwaukee Bucks gewann 119:106 bei den LA Clippers. Giannis Antetokounmpo zeichnete für 35 Zähler des aktuell zweitbesten Teams der Liga verantwortlich. Die Bucks blieben zum zehnten Mal hintereinander erfolgreich.