Österreichs Kletterer sind hoch im Kurs

Ein Ottonormalbergsteiger wird nie nachvollziehen können, dass Jessica Pilz sich tatsächlich darüber beschwert, dass die Kletterroute beim Weltcup in Briancon (FRA) zu wenig anspruchsvoll gewesen sein soll. Schon beim bloßen Anblick der Steilwände mit ihren Überhängen und anderen schwierigen Passagen befällt viele ein Schwindelgefühl. Jessica Pilz freilich meisterte in Briancon trittsicher und fingerfertig alle Hindernisse und Herausforderungen und erreichte im Finale souverän das Top, wie in der Klettersprache der Durchstieg der Wand genannt wird.

Dass sich die Niederösterreicherin am Ende doch mit dem zweiten Platz begnügen musste, lag in den Augen von Pilz auch an der zu einfachen Route. Da sich die Slowenin Janja Garnbret ebenfalls keine Blöße gab, musste die Reihung im Semifinale über den Sieg entscheiden – und dort war Pilz hinter Garnbret gelandet. „Ich bin trotzdem zufrieden, der zweite Platz ist gut fürs Selbstvertrauen“, sagte die 21-Jährige, die in dieser Saison in Chamonix bereits einen Vorstieg-Weltcup gewonnen hatte und in der Gesamtwertung an zweiter Stelle liegt.