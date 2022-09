Österreichs Handballerinnen erkämpfen Unentschieden gegen Rumänien

Österreichs Handballerinnen haben zum Auftakt der Carpati Trophy gegen den favorisierten Gastgeber Rumänien einen Prestigeerfolg gefeiert. Die Truppe von Teamchef Herbert Müller erkämpfte sich am Donnerstag in Bistrita im ersten von drei Spielen ein 32:32 (15:16). Beste ÖHB-Werferin war Sonja Frey mit neun Toren. Am Freitag steht das Duell gegen Spanien auf dem Programm, ehe es zum Abschluss am Samstag (beide 16.30 Uhr) gegen Serbien geht.

Müller war "überglücklich" mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Wir haben Rumänien, ein Team, das zu jedem Großereignis fährt, um eine Medaille zu holen, gefordert und hätten es verdient, zu gewinnen. Ein gelungener Auftakt in das Turnier." Drei Minuten vor Spielende lagen die Österreicherinnen, die ohne Stefanie Kaiser (Nasenbeinbruch) und Katarina Pandza (Ellbogen) angetreten waren, sogar mit 32:30 in Führung.