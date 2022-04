Österreichs Handballer brauchen nun ein Wunder für die WM

Dass es schwierig werden würde, war Österreichs Handballern schon vor Anpfiff des Play-off-Duells zur Weltmeisterschaft im Jänner 2023 klar. Gegner Island zählt zu den Schwergewichten im Welt-Handball.

Die Prognose hat sich nach dem Hinspiel am Mittwoch in Bregenz mehr als bestätigt. Die Österreicher brauchen nach der 30:34-Niederlage gegen den EM-Sechsten im Rückspiel am Samstag auf Island ein mittleres Handball-Wunder.