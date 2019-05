Österreichs Golfer glänzen in Dänemark

Mit der besten Runde des Tages spielte sich der Steirer Matthias Schwab beim Golfturnier der European Tour in Dänemark (3 Millionen Euro) an die Spitze gespielt. Der 24-Jährige benötigte auf dem Par-71-Kurs in Farsö nur 66 Schläge und nimmt die letzten zwei Runden mit einem Schlag Vorsprung in Angriff.

Schwab ließ einer 68er-Auftaktrunde eine makellose Leistung folgen. Nach fünf Birdies sprang er mit dem Gesamtscore von 134 (8 unter Par) vom zwölften auf den ersten Rang. „Auf den ersten zehn Löchern herrschten heute wirklich schwere Bedingungen mit starkem Wind, Kälte und Regen. Es gelang mir trotzdem, mein Spiel gut unter Kontrolle zu halten und fast fehlerlos zu bleiben. Vor allem mit meinem Putting konnte ich heute sehr zufrieden sein“, sagte Schwab.