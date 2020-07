Österreichs Beachboys an der Westküste

Es gibt schlechtere Jobs als jenen des Beachvolleyballers. Während sich in Österreich der Frühling noch ein hartes Duell mit dem Winter liefert, sind Clemens Doppler und Alexander Horst an die Westküste der USA zum Trainingslager gereist. Nach den Camps auf Teneriffa im Jänner und Fuerteventura im Februar trainieren die beiden mit Coach Robert Nowotny im Großraum Los Angeles mit den absoluten Top-Stars der World Tour. In den Hotspots in Hermosa, Huntington oder Santa Monica gibt es Traingspartner wie Dalhausser/Rosenthal ( USA), Gibb/Patterson ( USA), Hyden/Bourne ( USA), Lucina/Brunner ( USA), Saxton/Schalk (CAN) und Binstock/ Schachter (CAN).

Robert Nowotny freut sich über das hohe Ansehen seines Teams bei den Stars der Szene: „Gegenüber früher konnten wir heuer überraschender Weise konkrete Trainingszusagen der US-Boys bekommen. Clemens und Alex haben sich in den letzten Jahren einen Namen erarbeitet und bestätigen dies bei jedem Training mit besonderen Einsatz.“