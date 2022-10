Österreicherinnen wurden bei Triathlon-Training mit Steinen beworfen

Österreichs Triathletinnen Sara Vilic und Tanja Stroschneider haben vor einem Kontinentalcup-Rennen in Jordanien schlimme Momente erlebt. Das Duo wurde laut einem Bericht der Kronen Zeitung beim Training in Akaba in einem ruhigeren Hafen-Becken neben einem öffentlichen Strand-Resort von bis zu 30 Burschen beschimpft, bedroht und sogar mit Steinen beworfen.

Vilic, die 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeira dabei war, erzählte von dem Vorfall: "Plötzlich waren zehn Burschen da und beschimpften uns. Ein paar schon beim Umziehen - wir haben gemerkt, dass ihnen das nicht passt: Frauen im Badeanzug und so." Während man im Resort selbst von den kulturellen Unterschieden nichts bemerkt habe, war es außerhalb ganz anders.