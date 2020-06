Österreicher vor dem Auftakt beeindruckt

Schon bald will Katar zur Weltmacht im Sport aufgestiegen sein. Die Handball-WM ist da bestenfalls ein kleiner Zwischenschritt, eine willkommene Übung. Weil die Konkurrenz aus Nah ( Dubai, Abu Dhabi) und Fern ( Russland, Südkorea) groß und kaum weniger potent ist, setzt Katar mit der Hauptstadt Doha Maßstäbe. In Kooperation mit der ebenfalls in der Kritik stehenden Internationalen Handball-Föderation luden die Organisatoren Hunderte Fans und Dutzende Medienvertreter ein. Auch Teile der KURIER-Reise wurden auf diese Weise organisiert, so ehrlich wollen wir sein. Erkaufte Berichterstattung, aber nicht ausschließlich positive, da es weder Auflagen noch Einschränkungen gab. Das ist Katars Mächtigen durchaus bewusst. Sie werden sich Fragen gefallen lassen müssen: zu den Stadionarbeitern, zur Demokratie, zur Nachhaltigkeit.

Das funkelnde Katar wird in den kommenden zwei Wochen grell ausgeleuchtet werden – und wohl dennoch weiterhin ein Widerspruch bleiben.