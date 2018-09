"Österreicher-Teams" gehen im WM-Teamzeitfahren leer aus

Das Team Quick-Step hat am Sonntag bei den Radsport-Weltmeisterschaften in Tirol das Mannschaftszeitfahren für Profi-Rennställe gewonnen. Nach 62,4 km vom Ötztal nach Innsbruck bzw. 1:07:25,94 Stunden hatte das siegreiche Sextett Kasper Asgreen (DEN), Laurens de Plus (BEL), Bob Jungels (LUX), Yves Lampaert (BEL), Maximilian Schachmann (GER) und Niki Terpstra ( NED) 18,46 Sekunden Vorsprung auf den Titelverteidiger Sunweb. Nur weitere 1,09 Sekunden zurück holte BMC Racing Bronze. Die "Österreicher-Teams" wurden Siebenter und Achter.

Das Team Trek mit Matthias Brändle und Michael Gogl lag 2:03,97 Minuten zurück, unmittelbar dahinter landete das Bora-Sextett mit den Lokalmatadoren Felix Großschartner, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger (+2:07,24 Min.). Bestes der heimischen Teams war das Team Vorarlberg auf Rang 14 (+4:46,99).