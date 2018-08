Österreicher holen Team-Bronze im EM-Marathon

Österreich hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin seine zweite Medaille gewonnen. Der dritte Platz der Marathonläufer Lemawork Ketema, Peter Herzog und Christian Steinhammer in der Teamwertung zählt für die Statistik offiziell als EM-Bewerb. Zuvor hatte Lukas Weißhaidinger Bronze im Diskuswurf gewonnen. Es war die elfte EM-Medaille für Österreich in der EM-Geschichte.

Es herrschte am Sonntag lange Verwirrung darüber, ob die Marathon-Teambewerbe wie bisher nur zum Europacup zählen, oder doch zur EM. Auch der Österreichische Leichtathletik-Verband war der Meinung, dass es nur Europacup ist. Auf der Seite des Europaverbandes (EAA) scheint diese Medaille nun im Medaillenspiegel aber auf.

Für Österreichs Leichtathleten ist es der größte EM-Erfolg seit der Goldmedaille von Ilona Gusenbauer im Hochsprung bei den Meisterschaften 1971 in Helsinki. Zwei Medaillen bei Freiluft-Europameisterschaften hatte es zuletzt 1969 in Athen gegeben - damals holte Liese Prokop Gold im Fünfkampf, Maria Sykora steuerte Bronze über 400 Meter bei.