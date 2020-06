Österreicher geigt in Frisbee-Liga auf

Fliegen, das hat Marc Huber schon immer interessiert. Als Berufspilot bei der Lufthansa fliegt er ohnehin um die ganze Welt. Doch viel mehr als eine Boeing 767 interessieren den Wiener derzeit fliegende Untertassen, die nun verantwortlich dafür sind, dass er viel seltener als Pilot in eine Maschine steigt.

Für Marc Huber ist eine fliegenden Untertasse, genauer gesagt eine Frisbeescheibe, viel mehr als nur ein Spielzeug, das irgendwo im Urlaub auf dem Strand oder in der Freizeit auf einer Spielwiese durch die Luft gejagt wird. Frisbee, pardon "Ultimate", hat sich in Amerika mittlerweile zu einem anerkannten Mannschaftssport entwickelt.

Das Jahr 2012 ist für den jungen Sport dennoch ein ganz besonderes. Vor wenigen Tagen startete die American Ultimate Disc League (AUDL) in ihre erste Saison. In der semiprofessionellen Liga wird unter vorerst acht Klubs zwischen April und August der Champion gekürt. "Das Championship-Game am 11. August ist unser ganz großes Ziel", sagt Huber.