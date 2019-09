Österreich ist bereit für die große Volleyball-Party

Am Dienstag wurde das Volleyball-Nationalteam von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg verabschiedet, am Freitag tritt die Mannschaft vor 15.000 Besuchern in Brüssel gegen Co-Gastgeber Belgien an. Denn erstmals hat sich Österreich auf sportlichem Weg für eine EM qualifiziert.

Das Turnier findet in Belgien statt?

Nicht nur. Zum ersten Mal wird die EuroVolley in vier Ländern ausgetragen: in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Slowenien. Österreich spielt in Brüssel und Antwerpen und trifft nach dem Spiel gegen den Gastgeber auf die Slowakei, Serbien, Deutschland und Spanien.

Wer steht hinter der EM-Qualifikation?

Verantwortlich dafür sind viele, vor allem aber Peter Kleinmann und Michael Warm. Der langjährige Verbandspräsident und „Mister Volleyball“ Kleinmann (71) war mit seinen Reformen und Plänen Wegbereiter des Aufstiegs der Nationalmannschaft. Der Deutsche Warm (51) ist seit 2010 akribisch arbeitender Teamchef. Fraglich ist, ob der Vertrag mit ihm nach der EM verlängert wird, denn der 51-Jährige übernimmt Champions-League-Starter Friedrichshafen. Schwer vorstellbar, dass er nebenbei Teamchef bleiben kann.