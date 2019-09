Mister Volleyball Peter Kleinmann verpasst die EM

Eigentlich hätte Peter Kleinmann vorgehabt, die Volleyball-EM in vollen Zügen in den vollen Hallen zu genießen. Doch daraus wird nichts. Österreichs Mister Volleyball, der maßgeblichen Anteil hat, dass sich die Nationalmannschaft erstmals sportlich für eine Endrunde qualifizieren konnte, verpasst leider die Auftritte in Belgien. "Ich hab' mir die Rippen gebrochen", erklärt Kleinmann, "ich muss eine Ruh' geben und schau' mir die Partien daheim an."

Und gerade das fällt einem unermüdlichen Kämpfer für den Volleyballsport wie ihm extrem schwer. Der Volleyballsport liegt Peter Kleinmann im Blut, ohne den Einsatz des Wieners wären die Österreicher wohl nicht bei der EM dabei. Kleinmann war mit seinen Reformen und Plänen nicht nur der Wegbereiter des Aufstiegs der Nationalmannschaft, er hat auch die Aufstockung der EM von 16 auf 24 Teams durchgeboxt. "Und dass das Turnier in mehreren Ländern gespielt wird, war auch meine Idee."