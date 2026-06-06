Österreich verliert 3x3-Krimi gegen Deutschland hauchdünn
Österreichs 3x3-Basketballer Toni Blazan, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Fabio Söhnel haben den Einzug ins WM-Halbfinale knapp verpasst. Das Team verlor am Samstag im Viertelfinale gegen Deutschland mit 19:21. Das Team verlor am Samstag im Viertelfinale der FIBA 3x3-Weltmeisterschaft gegen Deutschland nach einem hochspannenden Duell mit 19:21.
Die Partie war von Beginn an eng. Nach 6:47 Minuten führte Österreich mit 10:8, beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel mit vielen körperbetonten Aktionen. Im 3x3-Basketball ist bei 21 Punkten vorzeitig Schluss – entsprechend groß war der Druck in der Schlussphase.
Österreich blieb lange auf Kurs, Deutschland ließ sich aber nie abschütteln. 2:17 Minuten vor dem Ende stand es 19:19. Damit war klar: Ein Treffer von jenseits der Linie konnte die Partie praktisch entscheiden, ein Punkt aus der Nähe ebenso zur Vorentscheidung führen.
Kurz darauf ging Deutschland per Freiwurf mit 20:19 in Führung. Österreich hatte noch Chancen, den Rückstand auszugleichen oder die Partie selbst zu drehen. Der letzte Korb gehörte aber den Deutschen, die damit den 21:19-Endstand fixierten.
Für Österreich endet damit eine starke WM im Viertelfinale – denkbar knapp und nach einem Spiel, das bis in die letzten Sekunden offen war. Germany zieht ins Halbfinale ein, Österreich bleibt nach dem hauchdünnen Aus der Ärger über eine große vergebene Chance.
Kommentare