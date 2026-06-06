Österreich verliert 3x3-Krimi gegen Deutschland hauchdünn

Österreichs 3x3-Basketballer Toni Blazan, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Fabio Söhnel haben den Einzug ins WM-Halbfinale knapp verpasst. Das Team verlor am Samstag im Viertelfinale gegen Deutschland mit 19:21. Das Team verlor am Samstag im Viertelfinale der FIBA 3x3-Weltmeisterschaft gegen Deutschland nach einem hochspannenden Duell mit 19:21. Die Partie war von Beginn an eng. Nach 6:47 Minuten führte Österreich mit 10:8, beide Teams lieferten sich ein intensives Spiel mit vielen körperbetonten Aktionen. Im 3x3-Basketball ist bei 21 Punkten vorzeitig Schluss – entsprechend groß war der Druck in der Schlussphase.

Österreich blieb lange auf Kurs, Deutschland ließ sich aber nie abschütteln. 2:17 Minuten vor dem Ende stand es 19:19. Damit war klar: Ein Treffer von jenseits der Linie konnte die Partie praktisch entscheiden, ein Punkt aus der Nähe ebenso zur Vorentscheidung führen. Kurz darauf ging Deutschland per Freiwurf mit 20:19 in Führung. Österreich hatte noch Chancen, den Rückstand auszugleichen oder die Partie selbst zu drehen. Der letzte Korb gehörte aber den Deutschen, die damit den 21:19-Endstand fixierten.