Basketball: Kapfenberg entthront Oberwart im Finalkrimi

Die Kapfenberg Bulls sind neuer Basketball-Meister. Die Steirer gewannen am Samstag das entscheidende fünfte Finalspiel der Superliga gegen die Oberwart Gunners vor eigenem Publikum mit 94:80 und machten damit die Wende in der „Best of five“-Finalserie perfekt.

Für Kapfenberg ist es der insgesamt achte Meistertitel und der erste seit 2019. Oberwart, das die vergangenen beiden Saisonen den Titel geholt hatte, wurde damit entthront. Die Gunners hatten in der Finalserie bereits mit 2:0 geführt, konnten den Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen.