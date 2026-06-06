Basketball: Kapfenberg entthront Oberwart im Finalkrimi

Die Kapfenberg Bulls sind neuer Basketball-Meister. Die Steirer gewannen am Samstag das entscheidende fünfte Finalspiel der Superliga gegen die Oberwart Gunners vor eigenem Publikum mit 94:80 und machten damit die Wende in der „Best of five“-Finalserie perfekt.
Für Kapfenberg ist es der insgesamt achte Meistertitel und der erste seit 2019. Oberwart, das die vergangenen beiden Saisonen den Titel geholt hatte, wurde damit entthront. Die Gunners hatten in der Finalserie bereits mit 2:0 geführt, konnten den Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen.
Das fünfte Spiel in Kapfenberg war erneut intensiv und lange völlig offen. Oberwart erwischte den besseren Start und lag nach dem ersten Viertel knapp mit 26:25 voran. Auch bis zur Pause blieb das Duell ausgeglichen, die Gunners gingen mit einer 50:47-Führung in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel fanden die Bulls besser ins Spiel. Angeführt von Kapitän Nemanja Krstic drehten die Hausherren die Partie und gingen mit einem knappen 67:66-Vorsprung ins Schlussviertel. Dort bewies Kapfenberg die besseren Nerven. Ein 9:2-Lauf zu Beginn des letzten Abschnitts brachte die Vorentscheidung, Oberwart konnte in den Schlussminuten nicht mehr entscheidend nachlegen.
Für die Gunners endete damit der Traum vom dritten Meistertitel in Folge. Der fünfte Titel der Vereinsgeschichte nach 2011, 2016, 2024 und 2025 muss warten.
Kapfenberg krönte hingegen eine starke Saison. Die Bulls hatten den Grunddurchgang auf Platz eins beendet und waren im Play-off bis zum Finale ungeschlagen geblieben. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Finalserie hatte es für die Steirer noch schwierig ausgesehen. Am Ende drehten sie die Serie aber vollständig und feierten vor ausverkaufter Halle den Meistertitel.
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