Neue ÖOC-Spitze: "Wollen Begeisterung an die Politik weitergeben"

Nussbaumer: Wir wollen diese Begeisterung, die die Athletinnen und Athleten in sich fühlen, an die Politik weitergeben. Und wenn Politikerinnen und Politiker verstehen, was es bedeutet, Spitzensport zu machen, welchen Aufwand man betreiben muss, dann bin ich sehr optimistisch, dass sie auch verstehen, dass das etwas kostet. Ich bin optimistisch, dass man das Umfeld, in dem sich Olympiaathleten zu Hause vorbereiten, verbessern kann.

Was macht Sie zu der Person, auf die sich im ÖOC offenbar viele einigen konnten?

Nussbaumer: Wir haben über Wochen, Monate daran gearbeitet, eine wählbare Liste zusammenzustellen. Eine Liste mit ehemaligen Sportlerinnen, Präsidentinnen der wichtigsten Sportverbände, die von einer großen Mehrheit wählbar war. Es war also nicht die Abstimmung über mich, sondern die Abstimmung über den Vorstand. Ein Beweis, dass es gut gelungen ist, war nicht nur die große Mehrheit, sondern auch, wie ruhig dieser Prozess war.

Gosch: Wir sind als ÖOC-Team bereits durch unheimlich intensive Projekte gegangen. Gemeinsam haben wir mit Tokio und Peking Spiele unter größtem Druck, unter ganz schweren Bedingungen in der Covid-Zeit vorbereitet, abgewickelt, sind da Tag ein, Tag aus wirklich an unser Limit gegangen. Da ist so viel positive Energie, und die gilt es zu nutzen. Davon kann jeder profitieren – im Leistungssport, in der Spitze, im Jugendsport, am Weg dorthin und natürlich auch in der Breite.

Welches Ziel haben Sie sich für den olympischen Sport in Österreich gesetzt? Mehr Athletinnen zu Spielen zu entsenden? Mehr Medaillen?

Nussbaumer: Beides. Wobei: Den Sport ausüben müssen immer noch die Athletinnen selbst. Wir können nur das Umfeld schaffen. Aber klar – wir sind ja international in etwa einordenbar und möchten besser sein. Es gibt Nationen in unserer Nachbarschaft – mit ähnlicher Geografie, ähnlicher Einwohnerzahl – warum können die so viel mehr Medaillen gewinnen bei Sommerspielen? Das ist unser Antrieb und unser Ziel.