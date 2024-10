Handball-Team: Zwei EM-Tests für letzte Fehler und den Feinschliff

Österreichs Frauen-Nationalteam biegt in die Zielgerade ein in Richtung Heim-EM, die man am 28. November in Innsbruck mit dem Spiel gegen die Slowakei eröffnet. Zuletzt wurden das Maskottchen und eine eigene EM-Straßenbahn präsentiert, auch sportlich soll alles auf Schiene sein. Die nächsten Tests muss man bei einem Drei-Nationen-Turnier in Tulln bestehen. Am Freitag (18 Uhr/live auf Krone.tv) trifft Österreich auf Tschechien, am Sonntag (18 Uhr/live auf ORF Sport+) auf die Ukraine.