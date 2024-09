Handball-Frauenteam: Starker Start in die EM-Aufwärmphase

Der Countdown für Österreichs Frauenteam in Richtung der Heim-EM (ab 28. November in Basel, Innsbruck, Wien und Debrecen) hat in Bregenz begonnen. Eine Woche Trainingslager mit zwei Testspielen gegen Nordmazedonien hatte den erhofften Effekt. Nicht nur, weil man die ersten zwei Siege (34:21, 31:25) in der Ära von Teamchefin Monique Tijsterman feiern durfte.