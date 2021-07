Djokovic ohne Satzverlust ins Viertelfinale

Nach ihrer jüngeren Schwester Serena ist auch Venus Williams bei den Australian Open in das Viertelfinale eingezogen. Die 34 Jahre alte frühere Weltranglisten-Erste setzte sich am Montag gegen die an Nummer sechs gesetzte Polin Agnieszka Radwanska mit 6:3, 2:6, 6:1 durch. Damit stehen erstmals seit Wimbledon 2010 wieder beide Williams-Schwestern bei einem Grand-Slam-Tennisturnier in der Runde der besten Acht.

Die 18-malige Major-Siegerin Serena gewann ebenfalls in drei Sätzen gegen die Spanierin Garbine Muguruza 2:6, 6:3, 6:2. Sie spielt jetzt gegen die Slowakin Dominika Cibulkova, Venus gegen ihre 19 Jahre alte amerikanische Landsfrau Madison Keys.