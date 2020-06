Noch mehr Preisgeld in Melbourne

Für die besten Tennisspieler gibt es nun noch mehr zu verdienen. Zumindest beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zehn Tage vor Beginn der Australian Open in Melbourne haben die Organisatoren das Preisgeld für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres noch einmal von 36,3 Millionen auf 40 Millionen australische Dollar (27,55 Mio. Euro) erhöht. Grund dafür ist der Kursfall der australischen Währung, die im letzten Monat gegenüber dem US-Dollar mehr als vier Prozent verloren hat.



Damit hat sich das Preisgeld für die Australian Open in den vergangenen acht Jahren verdoppelt. Die beiden Einzel-Sieger in Melbourne kassieren rund 2,14 Mio. Euro, die Erstrunden-Verlierer erhalten immerhin umgerechnet 23.763,60 Euro. Das erste Major des Jahres geht vom 19. Jänner bis 1. Februar im Melbourne Park in Szene. Von den Österreichern stehen nur Dominic Thiem und der Waldviertler Andreas Haider-Maurer, der diese Woche in Chennai ( Indien) stark auftrat, fix im Hauptbewerb. Und natürlich Yvonne Meusburger, die in Melbourne ihre Abschiedsvorstellung gibt. Jürgen und Gerald Melzer sowie Patricia Mayr-Achleitner absolvieren die Qualifikation,