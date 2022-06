Noch mehr Corona-Ausfälle bei der Tour de Suisse

Neun positiv getestete Fahrer am Donnerstag, mindestens vier weitere am Freitag: Das Fahrerfeld bei der 85. Tour de Suisse wird immer kleiner. Nachdem sich unter anderem das gesamte Team von Jumbo-Visma schon zurückgezogen hatte, ging der Aderlass am Freitagvormittag weiter.

Mit der Schweizer Zukunftshoffnung Marc Hirschi und seinem Landsmann Joel Suter erwischte es nun zwei Fahrer aus dem Team Emirates ebenso wie den Russen Alexander Wlasow, der sich am Donnerstag die Gesamtführung geholt hatte, und seinen deutschen Bora-hansgrohe-Teamkollegen Anton Palzer.

Die Klettertour vom Tessin ins Wallis (4.208 Meter Höhendifferenz!) nahmen am Freitagmittag nur noch 97 Herren in Angriff, insgesamt fehlten 26 (!) Fahrer aus diversen Gründen. 173 Mann hatte die Startliste zu Beginn der Rundfahrt gezählt.

Die Zielankunft nach den 177,5 Kilometern von Lugano auf die Moosalp via Nufenenpass (2.439 Meter) wird gegen 16.30 Uhr erwartet. Das Finale ist 18 Kilometer lang und führt über 1.350 Meter Höhendifferenz ins Ziel auf 2.047 Meter.